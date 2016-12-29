Olay, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Arıkanlılar Caddesi üzerinde bulunan Kale Şehir 2 sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin yol sınırında teraslama için inşa edilen 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı bu sabah ilçede etkili olan yağıştan dolayı yıkıldı. Sitede oturan Erdoğan Aladağ’a ait 34 VB 2548 ile 06 FH 5327 plakalı 2 otomobil ve bir başka site sakinine ait motosiklet duvarın altında kaldı.

Motosiklet ve arabalar kullanılmaz hale gelirken belediye ekipleri yıkılan duvarın etrafını şeritlerle kapattı.

Rıza Yanık

ANTALYA