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Alanya’da kaçak cep telefonu ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 103 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alanyada kaçak cep telefonu ele geçirildi

06 Şubat 2018 16:18

İlçeye gümrük kaçağı cep telefonu getirildiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yapan ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Alanya Otogarı’nda otobüsten inen şüpheli A.B.'yi takibe aldı. Kısa süren takibin ardından ekipler, A.B.’yi gözaltına alınırken, elinde bulunan poşette yapılan aramada ise gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 103 adet cep telefonu ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Erdal Anak
 

 

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