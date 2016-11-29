Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi'nde Hüseyin M.'ye ait bahçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine saat 12.00 sıralarında harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı KOM ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda bahçenin yaklaşık 5 metre kazılarak define arandığı tespit edildi.

Olay ilgili Hüseyin M.(52), Atilla G.(40), Bayram E.(52) gözaltına alırken, kazıda kullanılan dedektör, kazma, kürek ve define arama cihazı ele geçirildi. Şüpheliler karakoldaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.