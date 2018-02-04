Alanya’da kadın sporcular pedal çevirdi

Tour Of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı’nın son gününde sporcular, Türkler Mahallesi’nden başlangıç alarak, Side, Alara, Alanya güzergahında toplam 129.3 kilometre pedal çevirdi. Yarışta, Minsk Cycling Club takımından Karalina Savenka birinci, Doltcini Van Eyck takımından Kelly Druyts ikinci ve Minsk Cycling Club ekibinden Hanna Tserah üçüncü oldu.

Genel klasman kategorisinde sarı mayonun sahibi Velo Alanya takımından Olga Zabelinskaya olurken, en iyi sprinter klasmanında turkuaz mayoyu ise Velo Alanya takımından Maiia Novolodskaya elde etti. En iyi koşu klasmanında ise turuncu mayonun sahibi Ganna Solovei olurken, takım klasmanında birinci Velo Alanya takımı birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve mayolarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, eski milli sporcu Tevfik Erdoğdu verdi.