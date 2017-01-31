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Alanya’da korkutan ev yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 2’inci katında çıkan yangın, korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Alanyada korkutan ev yangını

31 Ocak 2017 04:52

Yangın, saat 03.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi üzerindeki Türktaş Apartmanı’nın binanın 2’inci katındaki Şefika Dokumacı’ya ait dairede çıktı. Komşular evden duman çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 2 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenen Şefika Dokumacı hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin ilk incelemesine göre yangının sobadan çıktığı üzerine duruldu. Yangında 2 oda tamamen kül olurken, evin diğer odaları da yangından etkilenerek kullanılmaz hale geldi.

Erdal Anak 

Etiketler: alanya, alanya ev yangını, Şefika Dokumacı


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