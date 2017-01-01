Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki lüks bir villanın kumarhane haline getirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskında ikisi yabancı uyruklu krupiye kadın olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Kumarhane sahibi olduğu iddia edilen ve Alanya’da birçok olayda ismi geçen Naci. K. da gözaltına alındı. Ekiplerin villada yaptığı aramalarda 4 adet ruhsatsız Glock, Sigsauer, Kırıkkale marka tabanca ile kumarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemin ardından sevk edildikleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Naci K.'nın kısa süre önce bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Rıza Yanık

ANTALYA