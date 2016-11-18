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Alanya'da öğretmenin 16 yaşındaki kızı istismar ettiği iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen, 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K.’nin lise öğrencisi kıza tacizde bulunduğu ortaya çıktı.


18 Kasım 2016 11:58

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Tosmur Mahallesi’ndeki bir ilköğretim okulunda yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki S.Ö, kardeşini Tosmur Mahallesi’ndeki okula götürdü. S.Ö., burada bulunan kantinde bir süre kalarak çay içti. Bu sırada yanına yaklaşan A.K, birlikte çay içme teklifinde bulundu. A.K'nin çay içmek için odasına götürdüğü kızın saçını okşayarak sarılıp öptüğü iddia edildi. İkili, olayın ardından sosyal medya üzerinden de görüşmeye devam etti. Durumu fark eden genç kızın ailesi sosyal medya mesajlaşmaları ile polise giderek şikayetçi oldu. Okulda gözaltına alınan A.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Antalya'dan müfettiş görevlendirildi

Olayla ilgili Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Olay ilgili açıklamada bulunan Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, söz konusu öğretmen hakkında gerekli şikayetin hemen ardından soruşturma başlattıklarını belirtti. Er, "Antalya Milli Eğitim Müdürlüğüne konuyu bildirdik ve hemen müfettiş tayin edildi. Müfettişin raporu doğrultusunda gereği yapılacak. Konunun titizlikle takipçisiyiz" dedi.

Aile, sosyal medya üzerinden görüşmeleri tek tek tespit etti

Kızın ailesi durumu öğrenince, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden öğretmen ile kız arasındaki görüşmeler de, olayı kanıtlamak amacıyla bir süre daha sürdürüldü. Aile, bu görüşmeler sırasında öğretmenin itirafları üzerine şikayetçi oldu. Ailenin gazetecilere ulaştırdığı Facebook mesajlarında öğretmen A.K'nin kıza "Sevgilim olur musun?" yazdığı görüldü. Çok sayıda Facebook mesaj fotoğrafında öğretmenin kızı gezmeye götürmek istediği, 16 yaşındaki kıza "2 yıl beklersen 18 yaşına girersin. Ben de eşimden boşanıp seninle evlenirim" yazması da dikkat çekti. Öğretmenin mesajlarda kıza okulda sarılıp, öptüğünü de itiraf ederek "Kıpır kıpır oldu içim" dediği görüldü. 


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