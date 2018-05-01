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Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alanyada otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

01 Mayıs 2018 19:59

Kaza, sabah saatlerinde Ulaş mevkii D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine 07 HJS 40 plakalı aracıyla seyir eden Devrim İ.’nin (50) kullandığı otomobile aynı yönde seyreden Sadettin Önel’in (38) kullandığı 07 LTS 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen Önel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobili sürücüsü Devrim İ. ise gözaltına alındı. 

 

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