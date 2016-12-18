Diğer
Kategoriler

Alanya’da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisar Belediyespor’u konuk etti. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Alanyada puanlar paylaşıldı

18 Aralık 2016 21:14

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Emre topu ceza sahasında bulunan Vagner Love’a aktardı. Love’ın kontrol edemediği topa geriden gelen Candeias sert vurdu, ancak top çok az farkla auta gitti.

25. dakikada orta alanda topu kazanan Akhisar’da Aykut, sağ kanattan içeriye orta-şut karışımı bir top gönderdi. Top kalenin üstünden auta çıktı.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor Vagner Love ile gole çok yaklaştı. N’Sakala’nın pasında topla buluşan Love şutunu çekemeden Akhisar savunması tehlikeyi engelledi.

39. dakikada Özer’in ara pasına hareketlenen Rodellega’nın şutu Carlos Badias’a çarptı ve tehlike uzaklaştı.

45. dakikada Sisokko’nun ceza sahasına gönderdiği pasa, sert bir vuruş gerçekleştiren Hugo’nun şutu auta gitti.

49. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Vagner Love’un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

70. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde Rodallega’nın şutunda top Carlos’dan döndü.

83. dakikada Candeias’ın ortasında bomboş durumda Love, topa dokunamadı.

KÜNYE

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Süleyman Özay xxx, Samet Çiçek xxx

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Carlos Badias xxx, Sulley xx, Berkan xx, Sackey xx, Taha xx, Candeias xx (Efecan dk. 84 ?), Emre xx (Ayite dk. 78 x), N’Sakala xx (Guerrier dk. 46 x), Vagner Love xx

Yedekler: Haydar, Erhan, Birol, Aissati

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Akhisar Belediyespor: Bora xxx, Özer xxx (Muğdat dk. 74 x), Aykut xx (Soner dk. 87 ?), Onur xx (Vaz Te dk. 89 ?), Hugo Lopes xx, Orhan xx, Ömer xx, Sisokko xxx, Rodallega xx, Castro xx, Caner xx

Yedekler: Berker, Tolga, NGuemo, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Sarı kartlar: Carlos, Sulley, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Ömer, Muğdat (Akhisar Belediyespor)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç