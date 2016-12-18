MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Emre topu ceza sahasında bulunan Vagner Love’a aktardı. Love’ın kontrol edemediği topa geriden gelen Candeias sert vurdu, ancak top çok az farkla auta gitti.
25. dakikada orta alanda topu kazanan Akhisar’da Aykut, sağ kanattan içeriye orta-şut karışımı bir top gönderdi. Top kalenin üstünden auta çıktı.
26. dakikada Aytemiz Alanyaspor Vagner Love ile gole çok yaklaştı. N’Sakala’nın pasında topla buluşan Love şutunu çekemeden Akhisar savunması tehlikeyi engelledi.
39. dakikada Özer’in ara pasına hareketlenen Rodellega’nın şutu Carlos Badias’a çarptı ve tehlike uzaklaştı.
45. dakikada Sisokko’nun ceza sahasına gönderdiği pasa, sert bir vuruş gerçekleştiren Hugo’nun şutu auta gitti.
49. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Vagner Love’un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
70. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde Rodallega’nın şutunda top Carlos’dan döndü.
83. dakikada Candeias’ın ortasında bomboş durumda Love, topa dokunamadı.
KÜNYE
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Süleyman Özay xxx, Samet Çiçek xxx
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Carlos Badias xxx, Sulley xx, Berkan xx, Sackey xx, Taha xx, Candeias xx (Efecan dk. 84 ?), Emre xx (Ayite dk. 78 x), N’Sakala xx (Guerrier dk. 46 x), Vagner Love xx
Yedekler: Haydar, Erhan, Birol, Aissati
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Akhisar Belediyespor: Bora xxx, Özer xxx (Muğdat dk. 74 x), Aykut xx (Soner dk. 87 ?), Onur xx (Vaz Te dk. 89 ?), Hugo Lopes xx, Orhan xx, Ömer xx, Sisokko xxx, Rodallega xx, Castro xx, Caner xx
Yedekler: Berker, Tolga, NGuemo, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kartlar: Carlos, Sulley, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Ömer, Muğdat (Akhisar Belediyespor)