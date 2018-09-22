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Alanya'da Rus turist denizde boğuldu

Alanya'da Rus turist denizde boğuldu
Alanya'da Rus turist denizde boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren 48 yaşındaki Rus turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Alanya'da tatil yapan Rus uyruklu Alexander Kizilov (48), dün öğle saatlerinde serinlemek için Mahmutlar Mahallesi'ndeki sahile geldi. Burada denize giren Kizilov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden çevredekiler yüzerek ulaştıkları Kizilov'u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Kizilov'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Kizilov, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alexander Kiziliov'un cesedi savcılık ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

Erdal Anak
 

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