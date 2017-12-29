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Alanya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin iki ayrı eve düzenlendiği sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alanyada sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

29 Aralık 2017 15:18

Yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini artıran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Dinek ve Güllerpınarı mahallerindeki 2 ayrı evde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Polisin geldiğini anlayınca sahte içkileri giderlere döktüler

Baskın sırasında evde bulanan şüpheliler polisin geldiğini anlayınca 30 litrelik 3 bidonda bulunan sahte içkileri tuvalet ve banyo giderlerine döktü. Adreslere giren ekipler, dökmeye çalıştıkları bidonların içerisinde 4 litre sahte içki ve çok sayıda çeşitli markalara ait boş içki şişesi ele geçirirken, olayla ilgili R.O. ve A.E. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.O ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan KOM ekipleri, alkol satışı yapan işyerlerine de denetim yaptı. Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. 

Erdal Anak 

Etiketler: antalya, sahte içki

 

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