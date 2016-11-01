Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Alanya Payallar Mahallesi Küçük Sanayiye otomobilini tamir için götüren Ali Sağlan’a(56), daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sağlan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı Sağlan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi kaldırılırken jandarma ekipleri ateş eden şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Rıza Yanık

ANTALYA