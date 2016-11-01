Diğer
Kategoriler

Alanya’da silahlı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Alanyada silahlı saldırı

01 Kasım 2016 15:52

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Alanya Payallar Mahallesi Küçük Sanayiye otomobilini tamir için götüren Ali Sağlan’a(56), daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sağlan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. 

Yaralı Sağlan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi kaldırılırken jandarma ekipleri ateş eden şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. 

Rıza Yanık
ANTALYA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!