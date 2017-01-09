Türkiye’nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü, dalga boyu ise 4 metreyi bulan ilçede, güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi.

Bu anları keyfe çeviren Alanya Surf Team üyeleri Keykubat Plajı’nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran grup üyelerinden Hayri Yeni Alp, 2009 yılında beri dalga sörfü yaptığını belirtti. Yenialp, "2017 yılı da hızlı başladı hava ve rüzgar sörf için çok güzel. Dağlarda kar var ama biz sıcaklığı 14 derece olan denize girip sörf yapıyoruz. Alanya ve yurtdışından gelen arkadaşlarımız da var. Alanya’nın kış güzelliğini böyle değerlendiriyoruz" dedi.

"KIŞ TURİZMİNİN GELİŞİMİNE DE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Grup üyesi Mehmet Özgen ise, "2009 yılında başlayan dalga sörfü maceramız 2017 yılında devam ediyor. Güzel bir sörf günündeyiz. Kış turizminin gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz. Yurt içinden ve dışından gelen arkadaşlarla sörf yapıyoruz. Şu an denizde dalgalar sörf için ideal. Sörf turizmine Alanya’da gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda bu anamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yurtdışındaki sörf merkezlerine binlerce sörfçü gidiyor. Bunların yüzde 10’u ilçemize gelirse unutmaz bir kaynak olur" diye konuştu.

Erdal Anak