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Alanya'da şüpheli ölüm

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kız kardeşi tarafından ölü bulundu.

Alanyada şüpheli ölüm

25 Kasım 2016 14:28

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi Mehmet Tuncal'ı Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 2'inci katındaki evinde ziyarete gelen kız kardeşi kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Ağabeyi Mehmet Tuncal'ın yerde hareketsiz yattığını gören kız, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Tuncal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tuncal'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tuncal’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Malatya’da toprağa verileceği belirtildi.

Rıza Yanık 


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