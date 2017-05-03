Alanya’da şüpheli ölüm| Alman turist hayatını kaybetti

Olay, dün gece saatlerinde Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Alman vatandaşı Thomas Hess, tatil yaptığı otelin odasında bir aniden fenalaşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hess’i ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Hess tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hess’in kesin ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Erdal Anak