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Alanya’da şüpheli ölüm| Alman turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alman turist hayatını kaybetti.

Alanyada şüpheli ölüm| Alman turist hayatını kaybetti

03 Mayıs 2017 20:31

Olay, dün gece saatlerinde Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Alman vatandaşı Thomas Hess, tatil yaptığı otelin odasında bir aniden fenalaşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hess’i ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Hess tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hess’in kesin ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Erdal Anak

Etiketler: alanya, Alman turist, hayatını kaybetti, şüpheli ölüm, Thomas Hess


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