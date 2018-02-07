Diğer
Kategoriler

Alanya’da tedavisi tamamlanan 2 şahin doğaya salındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak bulunan 2 şahin, 1 ay süren tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Alanyada tedavisi tamamlanan 2 şahin doğaya salındı

07 Şubat 2018 13:27

Yaralı halde bulunan şahinler, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipler tarafından alınarak tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 1 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan şahinler, Cikcilli Mahallesi bölgesindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

"2018’de tedavi edilen 5'inci şahin"
Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Ali Yavuz, 2018 yılında 5'inci kez şahinin tedavi edildiğini belirtti. Yavuz, "Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğümüze getirilen yabani hayvanları tedavi ederek doğal yaşam alanlarına bırakmaya devam ediyoruz. Ancak dikkat çekmek istediğim husus, bu türü 2018 yılı içerisinde 5'inci kez tedavi ediyoruz. Bu hayvanların avlanması yasak. Sürüngen canlılarla avlanan ve bu nedenle de doğal bir denge sağlayan şahinler konusunda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

"Şahinleri avlamak kesinlikle yasak"
Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, yaralı bulunan şahinlerin tedavisinin yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirtti. Kodal, "Saçma yarası giderilen şahinleri doğal yaşama uygun hale gelince doğaya saldık. Ayrıca vatandaşlarımızı da bilgilendirmek istiyorum. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Yaban Hayatı Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür ve hiçbir şekilde avı serbest değildir" ifadelerini kaydetti.

Tedavi edilen 2 şahin, ormanlık alanda yetkililerce doğaya bırakılırken bir süre gözlem altında tutulan şahinlerin sağlıklı olduğu görüldü. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç