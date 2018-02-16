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Alanya’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda kredi kartı slipleri, 2 post cihazı, çok sayıda farklı firmalara düzenlenmiş faturalar ve para ele geçirildi.

Alanyada tefeci operasyonu: 6 gözaltı

16 Şubat 2018 10:36
Alanya’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı - Tıkla İzle

Alanya’da tefecilik yapılarak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Y.Ç, B.Y, R.S, T.O, T.C, S.G.Ö. ile U.S.’yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, başkasına ait 2 kredi kartı, toplam 17 bin 790 TL tutarlı kredi kartı slipleri, toplam 225 bin TL tutarlı farklı firmalar adına düzenlenmiş faturalar ile 11 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca aynı operasyon kapsamında A.Ç. isimli şüphelinin arandığı öğrenildi. 

Erdal Anak
 

 

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