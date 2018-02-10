Alanya'da tek teker şovunda faciadan dönüldü

Kaza Atatürk Caddesi üzeri ALTSO önünde meydana geldi. 07 NUC 06 plakalı motosikletle tek teker üzerinde şov yapan genç, yaya olarak yolun karşısına geçen vatandaşları görünce panik yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak, metrelerce sürüklendi ve yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna çarptı. Anne, yaya geçidinde yere yığılırken, oğlu ise yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası yerden kalkarak ilk olarak yerde yatan çocuğu kucağına alarak refüje koydu. Ardından ise annenin yanına giderek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, anne ve oğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Rıza Yanık-Erdal Anak