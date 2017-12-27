Alanya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı !

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Berat Gümüş’ün (25) idaresindeki 45 LB 636 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gümüş, olay yerinde can verirken arkasında oturan Barış Günay (25) ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gümüş’ün cenazesi ise incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenilirken Günay’ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erdal Anak

