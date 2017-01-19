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Alanya’da Türkiye Tekvando Şampiyonası

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleşti.

Alanyada Türkiye Tekvando Şampiyonası

19 Ocak 2017 20:35
Alanya’da Türkiye Tekvando Şampiyonası - Tıkla İzle

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin sporcular ve taraftarlar katıldı. Açılış seremonisinin ardından açıklama yapan Şahin, ”Yaklaşık bin 600 sporcunun katılımıyla Türkiye Büyükler Şampiyonası’nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımın yüksek olduğunu kaydeden Şahin, "Burada şampiyon olacak, dereceye girecek sporcularımız 2017 yılında uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler ve başarı yolunda ilerleyecekler" dedi.

“GEÇEN YIL BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRDİK”

Geçen yıl başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Şahin, "Şubat ayı başında yapılacak bir organizasyon daha var. Olimpiyata puan veren bir etkinlik ve aşağı yukarı 2 bine yakın katılım bekliyoruz. Ama asıl olan Dünya Şampiyonası. Buralarda başarılı olan sporcular dünya şampiyonasında milli takımı temsile edecek" diye konuştu.

“DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Şahin, tekvando lisanslı sporcu sayısının Türkiye’de 400 bine ulaştığı bilgisini vererek, bunun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Bu sayıyı artırmak istediklerini söyleyen Şahin, "Spora katılan gençliği artırmak için ilçe ve köylerde dahil ulaşmak için projeler üretiyoruz daha da iyi olmak için çalışmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

“ALTERNATİF TURİZMİMİZE KATKI SAĞLIYOR”

Başkan Yücel ise belediye olarak sporun her türlüsüne destek verdiklerini kaydetti. Dünyanın en güzel yerinde etkinliklere güzel imkanlar sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 43 organizasyona ev sahipliği yaptık. Şehrimize bu etkinlikler hem canlılık hem de renk katıyor. Üstelik ekonomiye de katkı sağlıyor. Daha iyi olanak ve imkanlarla çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz. Turizm kenti olmamız dolaysıyla da bu tarz etkinlikler alternatif turizmimize katkı sağlıyor."

“OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUM”

Şampiyonada 49 kiloda ikinci olan İpek Çidem, "Türkiye ve Avrupa şampiyonluğum var. Bu branşı seçtiğim için mutluyum. Kaliteli ve başarılı bir spor yapıyorum. Federasyonumuz da bu anlamda büyük destek veriyor. Bu şampiyonada ikinci oldum ama benim hedefim olimpiyat. Olimpiyatlara gitmek istiyorum" dedi.

Çidem, tekvandonun, bir bayanın yapması gereken sporlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Müsabakaların ardın dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Şampiyonu Pazar günü yapılacak olan müsabakaların ardından sona erecek.

Erdal Anak

Etiketler: Alanya Belediyesi, Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Türkiye Tekvando Federasyonu


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