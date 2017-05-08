Alanya’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, şafak vakti Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan polisler gruplar halinde operasyonların yapılacağı çok sayıda evlere eş zamanlı baskın düzenlemek için yola çıktı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 'Şafak Operasyonu' kapsamında ilçenin 10 farklı adresinde eş zamanlı yaptığı aramalarda, 663 gram esrar ile ekili vaziyette 21 kök Hint keneviri ele geçirdi. Bir evde yapılan operasyonda ise esrar üretmek için yaşadığı evde yapay ışık, ısıtma sistemi, otomatik sulama, projektör, fan cihazı, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüpheli İbrahim B., Mustafa G. ve Mesut S., gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firarı olarak arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erdal Anak

