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Alanya’nın millileri geri döndü

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un yabancı oyuncuları Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala, Kenneth Omeruo ve Donald Guerrier ülkelerinin milli takımlarından dönerek yaklaşık bir hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başladı.


17 Kasım 2016 10:58

Aytemiz Alanyaspor'da 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor. Turuncu-yeşilli takım hazırlıklarını tesislerinde yaptığı taktik çalışmasıyla sürdürdü. Ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Senegalli Lamine Gassama, Kongolu Fabrice N'Sakala, Haitili Wilde Donald Guerrier ve Nijeryalı Kenneth Omeruo Alanya'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.
Antrenmana sakatlığı bulunan Erhan Kartal ve Carlos Badias ise katılmadı. Badias, takımdan ayrı olarak fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Deniz Vural, Sefa Yılmaz, Taha Yalçıner ve Isaac Sackey de takımla birlikte çalışmalara başladı. 

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig


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