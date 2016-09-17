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Alanyaspor 3-0 Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti.

Alanyaspor 3-0 Trabzonspor
Maçtan kareler - Foto Galeri

17 Eylül 2016 19:28
Alanyaspor 3-0 Trabzonspor - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar(İlk Yarı)

5. dakikada Mehmet Ekici’den aldığı pasla ceza sahası çaprazında topla buluşan Suk Huyun-Jun’un yerden şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
15. dakikada Mehet Ekici’nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Suk Huyun-Jun’un şutunu kaleci Haydar çıkardı.
22. dakikada Mehme Ekici’nin sağ kanatta kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada Emre Akbaba’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ba, Omeruo ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Ba’nın sol ayakla plasesi az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Bero’nun pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde müsait pozisyonda topla buluşan Mehmet Ekici’nin plasesini kaleci güçlükle kornere çeldi.
44. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bero’nun sert şutunu kaleci Haydar, parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

Maçtan dakikalar(İkinci Yarı)
48. dakikada Deniz Vural’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, topu soluna çekip sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 1-0
56. dakikada Mehmet Ekici’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ibanez’in sert şutunu kaleci çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
63. dakikada Emre Akbaba orta alanda bordo-mavili futbolculardan kaptığı topu, ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Guerrier ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Guerrrier, sol ayağı ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
90. dakikada Guerrier'in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sefa Yılmaz, sağ ayağıyla plase vuruşunda meşin yuvarlar kalecinin solundan ağlara gitti. 3-0

Stat: Alanya Oba
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Ali Saygın Ögel xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xxx, Nsakala xxx, Abdoulaye Ba xxx, Omeruo xxx, Sackey xx (Taha dk. 54 xx), Emre xxx (Sefa dk. 89 x), Deniz Vural xxx, Guerrıer xxx (Berkan dk. 90 ?), Daniel Candeıas xxx, Vagner Lov xx
Yedekler: Zdenek Zlamal, Sajad Shahbazzadeh, Carlos Garcia, Erhan
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Trabzonspor: Onur x, Uğur x, Durıca x, Ibanez x, Mustafa Yumlu x (N’doye dk. 67 x), Onazı x ,Bero x, Aytaç x, Castillo x, Mehmet Ekici x (Okay dk. 64 x), Suk Huyun-Jun x
Yedekler: Esteban, Zeki, Güray, Muhammed, Mustafa Akbaş
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Emre Akbaba (dk. 48), Guerrier (dk. 63), Sefa (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Ekici, İbanez, Onazı, Uğur, Bero (Trabzonspor), Guerrier, Deniz Vural (Aytemiz Alanyaspor)
 

Etiketler: Trabzonspor


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