Alanyaspor Beşiktaş Az Tv,idman Tv şifresiz canlı anlatım izle, Alanya BJK kaç kaç?

ALANYASPOR:1 BEŞİKTAŞ:1

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54 ' Beşiktaş etkili geldi. Cenk'in şutu savunmadan kornere çıktı.

53 ' Emre Akbaba'nın kullandığı frikikte istediği şekilde vuramadı topa ve top büyük bir farkla auta çıktı.

52 ' Emre Akbaba Adriano'dan sıyrılmak üzereyken yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

51 ' Quaresma sol ayağıyla orta yapmak isteyince top kötü bir şekilde auta çıktı.

50 ' Talisca'nın şutu barajda kaldı.

49 ' Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

48 ' Alanyaspor etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Vagner Love'dan önce davranan Fabri çıktı ve topu aldı.

46 ' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

45' Hakem uzatma ilave etmedi ve ilk yarının son düdüğünü çaldı.

41 ' Maçta tempo yükseldi! Ani atağa çıkan Beşiktaş'ta Quaresma ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaş penaltı bekledi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

41 ' Alanyaspor atağının devamında Efecan'ın sert şutu kaleci Fabri'den döndü.

40 ' Kullanılan köşe vuruşunda Talisca topu uzaklaştırdı

36 ' Gökhan Gönül sağ kanattan topla içeri girdi orta yapmak yerine şut tercihini kullanan Gökhan topu üstten dışarı attı.

35 ' Bu dakikalarda Alanyaspor baskısını artırdı.

32 ' Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

31 ' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın ceza yayı üstünde yerden çektiği şutu Fabri köşe uzanarak müthiş kurtardı ve topu kornere çeldi.

29 ' Aytemiz Alanyaspor savunması topla çıkarken top kaybı yaptı. Topu kazanan Talisca uzaklardan şansını denedi ancak top üstten dışarı çıktı.

26 ' Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmadığı topa ceza yayı üzerinden sert vuran Welinton, sağ köşeden ağları sarstı. 1-1

24 ' Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'dan önce Taha araya girerek topu uzaklaştırdı.

20 ' Alanyaspor atağında Gassama sağ kanattan takımına destek vermek istedi ancak Tosic'e faul yapınca tehlikeli olabilecekleri bir ataktan yararlanamadılar.

17 ' Emre'nin kullandığı kornerde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

16 ' Kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Talisca'dan sekti Taha boşta kalan topa vuruşunu yaptı top bir kez daha kornere çıktı.

15 ' Alanyaspor Emre Akbaba ile sağ kanattan geldi. Onun ortasında Pepe topu kornere gönderdi.

13 ' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Cenk Tosun Quaresma'ya topuk pası vermek isteyince top kaybı yaşadı.

10 ' Maçın ilk 10 dakikası yüksek tempoyla geçti.

8 ' Oğuzhan'ın ara pasında savunmanın arkasına iyi kaçan Cenk Tosun kaleciyi çalımladı ve topu ağlara gönderdi.

4 ' Alanyaspor gole yaklaştı! Vagner Love'ın ara pasında Emre kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fabri'yi çalımlamaya çalışınca açısı daralan Emre etklili bir şut çekemedi.

3 ' Beşiktaş tehlikeli geldi! Quaresma'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Talisca gelişine vurdu top savunmadan döndü ve sonrasında uzaklaştırıldı.

2 ' Maçın ilk atağı Alanyaspor'dan Fernandes ceza sahası dışından şutunu çekti top üstten auta çıktı.

1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadığı son 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puanla 11. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.30'da başlayacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ancak İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak ancak bu önemli maçı mücadele başlar başlamaz anbean şifresiz canlı anlatım olarak bu haberimizden takip edebileceksiniz.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İKİ TAKIM HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

İki Takımın İlk 11'leri belli oldu

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Vagner Love.

TEKNİK DİREKTÖR: Saffet Susic

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk Tosun.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Beşiktaş, Alanyaspor ile 4. randevuda



Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, turuncu-yeşilliler ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu seride 3 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, bugün 19.30’da Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geride kalan 9 haftada siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ise 3 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 10. sırada bulunuyor.

4-1’lik tarife

Aytemiz Alanyaspor ile ligde ilk olarak geçen sezon mücadele eden Beşiktaş, Alanya ekibi ile bir kez de hazırlık maçında karşılaştı. Ligde oynanan iki mücadeleden de siyah-beyazlılar 4-1’lik skorla ayrılırken, oynanan hazırlık maçında da siyah-beyazlı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti.

Babel kadroda

Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Ryan Babel, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezasını çekmişti. Siyah-beyazlı ekipte oynadığı futbolla beğeni toplayan Hollandalı oyuncu, Şenol Güneş’in forma şansı vermesi halinde Alanya deplasmanında forma giyebilecek.

Caner Erkin cezalı



Beşiktaş’ta Caner Erkin krizi yaşanıyor. Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında Talisca ile tartıştığı bilinen Caner Erkin, Medipol Başakşehir mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’a hakaret etmesi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası aldı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında da bulunan deneyimli oyuncu, sarı kart görerek, ayrıca 1 maç daha ceza aldı. Caner toplamda 7 lig maçında forma giyemeyecek.

4 maçlık hasret

Şampiyonlar Ligi’nde doludizgin devam eden Beşiktaş, Süper Lig’de 4 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, Alanya deplasmanında ligdeki galibiyet hasretine son vermek için sahada olacak.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla bir günlük iznin ardından devam eti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol GÜneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.