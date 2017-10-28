Alanyaspor Beşiktaş canlı radyo dinle! Alanyaspor Beşiktaş canlı veren radyo kanalları

Ligde oynadığı 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puanla 11. sırada bulunan Alanyaspor, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki Alanyaspor Beşiktaş mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? Maçı canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. Karşılaşmayı Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

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