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Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 19. haftasında Bursaspor’u sahasında konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

25 Ocak 2018 17:38

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın gözetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilliler ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, sahada ikili takımlar halinde taktik idman ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise geniş sahada taktik idman ile frikik ve duran top çalışmaları yapıldı. İdmana Embilla katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan adı transfer gündeminde sıkça anılan Vagner Love ise bugün de idmana çıkmadı.

Aytemiz Alanyaspor’un çalışmaları yarın yapılacak olan antrenmanla devam edecek.

Erdal Anak
 

 

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