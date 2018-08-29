Alanyaspor, Ceyhun Gülselam’ı renklerine bağladı

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam’ın takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Yeni transferin de katkısıyla takımın hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, “Geçen sezon devre arasında da kadromuza dahil etmek için kendisiyle görüşmüştük ancak Osmanlıspor ile anlaşmıştı. Şimdi Aytemiz Alanyasporumuza geldi. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“ALANYASPOR YİNE HAK ETTİĞİ YERDE OLACAKTIR”

İyi bir transfer olduğunu ve takıma katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Son zamanlarda aldığımız sonuçlar bizi tatmin etmedi. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması da buna etken oldu. Hiç kimse merak etmesin. İnşallah önümüzdeki süreçte Alanyaspor yine hak ettiği yerde olacaktır. Aramıza katılan, katılacak olan, sakat ve cezalı oyuncularımızın da dönüşüyle Alanyaspor ayağa kalkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“HİÇ KİMSEYİ MAHCUP ETMEM”

Ceyhun Gülselam ise şöyle dedi:

“Alanyaspor’a imza attığım için çok mutluyum. Başta başkanıma ve transferimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de elimden geleni sahada yapacağım. Bundan herkes emin olsun. Hiç kimseyi mahcup etmem. Başkanımın da dediği gibi Alanyaspor hak ettiği yere en çabuk şekilde gelecektir.”

Konuşmaların ardından tecrübeli futbolcu kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Süper Lig’de Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Karabükspor ve Osmanlıspor formaları da giyen Ceyhun Gülselam, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 27 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Erdal Anak