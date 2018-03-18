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Alanyaspor Göztepe Canlı İzle ! Alanya Göztepe CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

Alanyaspor Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorları üzerinden Alanya Göztepe maçı şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar, Alanyaspor Göztepe şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki eikibin zorlu geçecek karşılaşmasına buradan ulaşabilirsiniz. İşte Alanyaspor Göztepe maçı canlı izleme yolları. Karşılaşma ile ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz...

Alanyaspor Göztepe Canlı İzle ! Alanya Göztepe CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

18 Mart 2018 00:17

Alanyaspor Göztepe şifresiz canlı izle ! Alanya Göztepe karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Alanya Göztepe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Alanyaspor Göztepe  şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. Alanya Göztepe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Mücadelenin şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Hasan Çavuşoğlu: ”Yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım”

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Lig sıralamasında yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım. Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Bir çok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra turuncu-yeşililer antrenmana ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. İdmanın son kısmında ise futbolcular taktik çalıştı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı düz koşu yaptı. 

“Gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık” 

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulunduğu noktanın kendilerine yakışmayan bir yer olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Takımın iyi futboluna rağmen sonuca ulaşamadık. Son iki maçta üst üste galibiyetler aldık ama ondan önceki maçlarda da rahat alabileceğimiz maçlar vardı. Konyaspor maçı, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 3-1 öne geçme şansımız vardı. Trabzon maçında 1-0 önde iken net kaçan fırsatlarımız vardı. Ama bir kısmetsizlik vardı ve sonuca gidemedik. Özellikle Konya önünde inanılmaz pozisyonlar vardı. Stoper oyuncumuz Welinton bile 5 yüzde yüz pozisyona girdi ama gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık" dedi. 

Son iki maç çok önemli iki galibiyet aldıklarını ancak bu haftaki Göztepe maçının hepsinden çok daha önemli bir maç haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, her takımın, her takımı yenebilecek güçte olduğunu ifade etti. 

“Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynun borcu” 

Göztepe maçının final maçı niteliği taşıdığını belirterek taraftara çağrı yapan Çavuşoğlu, "Taraftarımız son haftalarda takımlarına çok önemli destek verdiler ve böyle de devam etmeliler. Bu bizi memnun ediyor. Herkesi maça davet ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada görmek istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve anlamlı destek önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan aynı şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcu" ifadelerinde bulundu. 

Çavuşoğlu ligde artık kolay maç olmadığını dile getirerek şunları söyledi konuştu: 

"Yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım. Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Bir çok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz." 

Alanyaspor Göztepe nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Alanyaspor Göztepe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Alanyaspor Göztepe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

 

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