Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Hikmet Karaman’ın gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra turuncu-yeşilli ekip idamını koordinasyon çalışması sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölüm basına açık, diğer bölümler ise basına kapalı şekilde gerçekleşti. İdmana izinli olan yıldız futbolcu Vagner Love katılmadı.

Karaman’dan yeni oyuncu müjdesi

İdmanda çalışmaları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, konuşmasına transfer müjdesi vererek başladı. Yönetimin yeni bir oyuncuyla el sıkıştığını aktaran tecrübeli teknik adam Karaman, transfer döneminin yoğun geçtiğini ve bugün Barış Baştaş’ın aralarına katıldığı belirtti. Karaman, ”Onun dışındaki gelişmeler transfer çalışmalarımız devam ediyor ama bizim öncelikli hedefimiz fiziksel taktiksel anlamda ayın 19 oynayacağımız Kasımpaşa maçına hazır olmak” dedi.

“Skor anlamında çok gol yemişiz”

Bir gazetecinin takımı nasıl bulunduğuna yönelik sorusuna yanıt veren Karaman şunları söyledi:

“Henüz erken, geçen yıldan tanıdığımız kadroda kaliteli oyuncular var. Ama mutlaka performans ve form olarak bazı oyuncuları yukarıya taşımamız gerekiyor. İlk 17 maçın verdiği analizde hücumu iyi yapan, skor yeteneği olan, Vagner Love gibi üst düzey oyuncuların bireysel katkıları sonuca yansımış. Diğer taraftan skor anlamında çok gol yemişiz. Defans aynı zamanda önden başlar arkaya kadar gider. Bir bütünlük halinde takım defansını iyi yapmamız gerekiyor. Belki ortaya yapılacak takviyeden sonra oyuncuları rekabet ortamını artırmak veya aynı kadro içerisinde performansını yukarıya çekeceğimiz ya da oynamayan oyuncuları ortaya çıkarabileceğimiz, çalışmalar olabilir” ifadelerini kullandı.

“Oyuncuları hazırlamak için yoğun bir program lazım”

Hazırlıklara başladıklarını da sözlerine ekleyen Karaman, “Bu takım 13-14 gün izin yaptı ve bana göre uzun bir süre. kupa maçı oynayanlar için biraz avantajlı. 14 gün izin yapan takımın bilimsel anlamda bir gün izin ile 2 günlük idmanla açığı kapatıyorsunuz. Bu oyuncuları hazırlamak için yoğun bir program lazım” diye konuştu.

Erdal Anak

