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Alanyaspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 2. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında mücadele edecek olan Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’de 2. kez karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor ile Antalyaspor Süper Ligde 2. kez karşılaşacak

27 Ocak 2017 10:03

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında iki Antalya takımının karşılaşacağı maçta Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’de 2. kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım toplamda ise 16 kez karşı karşıya geldi. 

“Süper Lig’de 2. kez”
Daha önce 15 kez karşı karşıya gelen Antalyaspor ile turuncu-yeşilliler, Spor Toto Süper Lig’de ise 2. kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 1989-1990 sezonunda Türkiye 2. Ligi’nde birbirlerine rakip olurken, aralarında oynanan ilk maç 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 16 maçta rakibine karşı 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 10 kez Türkiye 2. Lig, 2’şer kez TFF 1. Lig, birer kez de Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig maçında birbirleriyle karşılaştı.

“Antalyaspor en son galibiyetini 25 yıl önce aldı”
Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan 16 maçta kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 1992-1993 yılında oynanan Türkiye 2. Lig maçında elde etti. Antalyaspor, Adnan Gülek (2) ve Levent Tekne’nin golleriyle mücadeledeyi 3-1 kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar, sonrasında Alanyaspor’a karşı oynadığı 8 maçta da galip gelemedi. Antalyaspor son 8 maçta turuncu-yeşillilere karşı 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

“En fazla 6 gol atıldı”
Antalya temsilcilerinin birbirleriyle oynadığı maçlarda en farklı skorlar, 1991-1992 yılında Antalya’da oynanan ve Antalyaspor’un 5-1 üstünlüğü ile sona eren maç ile 2014-2015 yılında TFF 1. Lig’de Alanyaspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçlar oldu.

“En fazla alınan skor 0-0 ve 1-0”
Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan toplam 16 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0’lık skorlar oldu. İki takım 3’er kez 0-0 ve 1-0’lık skorlarla sahadan ayrıldı. İki takım arasındaki maçlarda 2’şer kez 2-1, 2-2 ve 3-1, birer kez de 1-1, 3-2, 4-0 ve 5-1’lik skorlar alındı.

“Antalyaspor 22, Aytemiz Alanyaspor 20 gol attı”
Kırmızı-beyazlı ekip ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 16 maçta Antalyaspor, rakibinin kalesine 22 gol atma başarısı gösterdi. Alanyaspor ise Antalyaspor’a 20 golle karşılık verdi.

“Chico cezasını tamamladı, 3 oyuncu sınırda”
Antalyaspor’da, Alanyaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda M’billa, Yekta ve Danilo Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler. Öte yandan Gaziantepspor maçında sarı kart görerek Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşen Brezilyalı oyuncu Chico, zorlu Alanyaspor maçında takımdaki yerini alacak.

Muhtemel 11
Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor mücadelesi Cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Arena Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Fornezzi, Celustka, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M’billa, Deniz Kadah ve Samuel Eto'o." 

Adem Akalan


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