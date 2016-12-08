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Alanyaspor, Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürdürdü.

Alanyaspor, Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü

08 Aralık 2016 19:32

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde pazar günü deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, taktik maçıyla devam etti. Antrenmana sakatlığı süren Deniz Vural katılmadı.

SAVUT: "KAZANMAYI HAK EDECEK MÜCADELEYİ GÖSTERDİK"

Antrenmanı izleyen Sportif Direktör Taner Savut, Atiker Konyaspor maçında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Kazanmayı hak edecek mücadeleyi gösterdikleri ancak son dakika golüyle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirten Savut, "Pazar günü Kardemir Karabükspor deplasmanında, Atiker Konyaspor maçı kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sakat ve cezalı oyuncularımız var ancak ihtiyacımız olan puanları almak için sahaya çıkacak tüm oyuncularımızın gerekli mücadeleyi sergileyeceğinden eminim. Deplasman karnemizin iyi olmadığı söyleniyor ancak bazı maçlarda pozisyona giriyoruz ve üretken oynuyoruz. Bu nedenle endişelenmiyoruz. Üretebilmek önemli ve bunun meyvesini toplayacağımızı düşünüyorum" dedi.

‘SEFA’NIN TAKIMDAN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL’

Takımdaki eksiklerle ilgili de bilgi veren Savut, "Sakatlıktan çıkan Ismail Aissati’nin Kardemir Karabükspor maçına yetişmesi zor gibi görünüyor. Sakatlığı atlattı ancak antrenman eksiği var. Son durumuna bakacağız" diye konuştu.

Bir süredir antrenmanlara çıkmayan Sefa Yılmaz’ın durumu hakkında da bilgi veren Savut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sefa’nın profesyonel oyunculara yakışmayacak bir eylemi oldu. Sevdiğimiz bir insan ancak grubu yönetirken uyulması gereken kurallar konusunda hassas olmalıyız. Takımdan ayrılması söz konusu değil ancak şu anda takımla birlikte antrenmanlara çıkmıyor. Böyle bir kararımız var. Yönetim kurulumuz zamanla bu konuyu bir karara bağlar. Ondan sonra gerekli bilgilendirmeyi yaparız."

Antrenmanı izleyen taraftar grupları ise idmandan sonra teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti. Taraftar grubu temsilcileri daha sonra kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile idman sahasında bir süre sohbet etti.

Etiketler: ALANYASPOR, Kardemir Karabükspor hazırlıkları


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