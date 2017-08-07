Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor haftanın ilk idmanını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Saffet Susic gözetiminde yapılan idmana sakatlığı bulunan Berkan Emir ve Michel Landel katılmadı. Reşo Akın ise takımdan ayrı fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde koşu yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayı başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri izledi. Turuncu-yeşilliler Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Erdal Anak

