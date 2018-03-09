Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçı Şifresiz Canlı İzle (beIN SPORTS İzle) | Alanya Başakşehir Maçı Kaç Kaç?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçı Şifresiz Canlı İzle! Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynanacak bu zorlu mücadeleyi şifresiz kesintisiz ve canlı izlemek isteyen futbolseveler internet üzerinden Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı şifresiz izle aramaları yapıyor. Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı şifresi canlı izle. Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Süper Lig'in 25. haftasında 15 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 50 puanla zirveyi bırakmakayan ve 2.sıradayer alan Medipol Başakşehir deplasmanda, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 24 puanla 15.sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor....

Visca son iki sezonu geçti

Medipol Başakşehir'e geldiği günden bu yana her geçen gün kendini daha da geliştiren ve takımının ileri uçtaki en etkili isimleri arasında yer alan Edin Visca, bu sezon 23 maçta yaptığı 12 asistle bundan önceki iki sezonda ligde elde ettiği toplam 11 asisti de geçmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ancak bu sene gösterdiği performansla ligin sonunda ipi göğüsleme adına önemli avantaj sağlayan Medipol Başakşehir'de hücum hattında öne çıkan isimlerden biri de Boşnak futbolcu Edin Visca. Tam beş sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Süper Lig'de geride kalan 24 maçın 23'ünde bin 942 dakika sahada kaldı ve 12 asist yaptı. Rakip ağlara 4 tane de gol atan yıldız futbolcu, hem turuncu-lacivertlilerin hem de Süper Lig’in asist kralı unvanını elinde bulunduruyor.

Son iki sezonun zirvesinde

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'in Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Mevlüt Erdinç'e verdiği pasla bu sezonki 12. asistine ulaşan Edin Visca, geçtiğimiz iki sezonda ise Süper Lig'de toplam 11 asist yapmıştı. Bu sayıyı henüz bitime 10 hafta kala geçmeyi başaran Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri açısından da önemli işlere imza attığı bir dönemi yaşıyor.

Aynı zamanda turuncu-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi’nde 4, Şampiyonlar Ligi’nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte de 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı 09.03.2018 - 20:00'da başlayacak. Kritik karşılaşma beIN SPORTS'da canlı yayınlanacak.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maçı Hakemleri

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(Dördüncü Hakem)

Başakşehir'in gizli forveti; Epureanu

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, bu sezon ligde attığı 5 golle Emmanuel Adebayor'un arkasından takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağlayan Epureanu da bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkarmış oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik patronu Abdullah Avcı'nın kadrodaki değişmez isimleri arasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, stoper hattında gösterdiği başarıyı forvete de yansıtmayı başardı. Modovalı yıldız, daha önce Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe karşısında kendi adına sezonun ilk golünü atmış, sonrasında 14. haftadaki Osmanlıspor maçında da bulduğu tek golle takımını galibiyete taşıyan isim olmuştu. Başarılı futbolcu, son olarak ise 16. haftada Başakşehir'in evinde Antalyaspor'u ağırladığı müsabakada 2 gol kaydetmişti.

En golcü ikinci oyuncu

Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertlilerin 12 gollü Togolu forveti Emmanuel Adebayor'un ardından 5 golle takımın en golcü ikinci ismi olarak dikkat çekiyor. 2014-2015 sezonunun başında Anji Mahaçkale'den Başakşehir'e transfer olan Epureanu'nun, bundan önce ligde forma giydiği 3 sezonda toplam 5 golü vardı. Bu sezon ligde 22 maçta görev alan ve bu mücadelelerin hepsinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli defans oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir'in evinde Hoffenheim ile 1-1 beraber kaldığı karşılaşmada bir de asist yapmıştı.

Kariyer zirvesine ulaştı

Epureanu, bu sezon bulduğu 5 golle kariyerinin en gollü dönemine de ulaşmış oldu. Geçmiş dönemlerde Sheriff, Dinamo Moskova, Anji Mahaçkale gibi takımların formalarını giyen başarılı stoper, en fazla golü yine Başakşehir formasıyla 2014-2015 sezonunda kaydetti. Turuncu-lacivertli futbolcu, o dönem ligde 32 karşılaşmaya çıkmış ve 4 gol atmıştı.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı nasıl canlı izlenir?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçını beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak maçı kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

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