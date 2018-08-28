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Alanyaspor otobüsüne takograf cezası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde polisin durdurduğu Aytemiz Alanyaspor takım otobüsüne, takograf kullanılmadığı gerekçesiyle toplam 960 Lira ceza uygulandı.

Alanyaspor otobüsüne takograf cezası

28 Ağustos 2018 17:10

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a farklı yenildi. Sonuca üzülen takıma bir şok da maç sonunda geldi. İstanbul deplasmanı dönüşünde Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Hocalar kavşağında denetim yapan Sandıklı Bölge Trafik Ekipleri, maçın ardından dönüşe geçen Özer Karapınar'ın kullandığı Aytemiz Alanyaspor takım otobüsünü durdurdu.

İçerisinde futbolcuların olmadığı takım otobüsünde takograf cihazı kullanılmadığını belirleyen polis ekipleri, toplam 960 Lira cezai işlem uyguladı. 7 gün içerisinde takograf cihazının aktif hale getirilmesi şartıyla otobüsün trafiğe çıkmasına izin verildi.

Futbolcuların bulunmadığı otobüste malzemelerin götürüldüğü belirtildi.  

Ali Bayar
 

 

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