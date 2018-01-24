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Alanyaspor Torje ile prensipte anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, başarılı futbolcu Gabriel Torje ile prensipte anlaşma sağladı.

Alanyaspor Torje ile prensipte anlaştı

24 Ocak 2018 18:06

Transfer çalışmalarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, devre arasında Karabükspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Gabriel Torje ile prensipte anlaşma sağladı. Romanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Torje, 2017- 2018 sezonunun ilk yarısında oynadığı Karabükspor formasıyla 15 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Daha önce Romanya'da üç farklı kulüpte forma giyen Torje, ülkesinde son olarak Dinamo Bükreş'te oynadı. Torje; Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlıspor, Terek Grozny ve Akhmat Grozny'de de oynadı.

Augusto’nun da imza atması bekleniyor

Turuncu-yeşilli ekibin diğer anlaştığı isim ise 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto oldu. Benfica'nın oyuncusu olan Augusto, Brezilya'da EC Bahia, Avrupa'da ise Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica forması giydi. Kiralık olarak prensip anlaşmasına varılan Filipe Augusto ve Gabriel Torje ile yarın resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Vagner idmana katılmadı

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Vagner Love, izinli olmamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Bursaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarında yaptığı akşam antrenmanına katılmadı.

Erdal Anak
 

 

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