Alanyaspor Trabzonspor Canlı İzle ! Alanya Trabzon CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz katılmadı. Isınmanın ardından şut ve taktik çalışması yapan Trabzonspor, antrenmanın son bölümünde dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Trabzonspor’da 33 yaşına giren Dame N’Doya için teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesildi.

Trabzonspor başa döndü

Rıza Çalımbay’ın gelişinin ardından üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor'da hesaplar tutmadı. Ligin ilk yarısında aldığı Galatasaray galibiyetiyle zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk yolundan bir hayli uzaklaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 6-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, ligin 9. haftasında yeni hocası Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk resmi maçta Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu haftada lider Galatasaray ile arasında 14 puanlık bir fark bulunan bordo-mavililer, sahasında sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup etmesiyle de bir ivme yakalamıştı. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu müsabakaya kadar 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, bu periyotta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

16. haftada puan farkını 5’e indirmişti

Trabzonspor, Galatasaray galibiyetinin ardından deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 16. haftada sahasında Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maça kadar 5 maçlık galibiyet serisine imza atarak 33 puanla dönemin lideri olan Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5’e indirmişti. Bu dönemde ise Trabzonspor’un 28 puanı bulunuyordu.

Fırsat haftalarını değerlendiremedi

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmasının ardından 5 maç üst üste sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu süreçte 5 puan toplayan bordo-mavililer, 13 puan kaybetti. Şampiyonluktaki rakipleri Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftalarda galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, rakiplerini yakalama şansını tepti ve önemli kayıplar yaşadı.

22. hafta puan farkı 13'e çıktı

Süper Lig’de 9. haftada lider ile arasında puan farkı 14 olan Trabzonspor, ilerleyen haftalarda bu farkı 5’e kadar indirdi. Bununla birlikte 50. yılda şampiyonluk için umutları artan Trabzonspor camiası, son haftalarda alınan sonuçlarla hayal kırklığı yaşadı. Bordo-mavili ekip, geride kalan 22 hafta sonunda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puanda kaldı ve 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkının da 13’e çıkmasına engel olamadı.

Süper Lig’de en fazla berabere kalan takım

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de en fazla berabere kalan takım olarak da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, aldığı 9 beraberlikle bu alanda zirvede yer aldı. Rıza Çalımbay'ın takımını 8 beraberlikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor takip etti.

Alanyaspor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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