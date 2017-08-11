Alanyaspor’da kombine atağı

“Haydi Alanya! Kombineni al kulübüne sahip çık” sloganıyla Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Alanyaspor’un yeni sezon öncesi kombine kart satışı ve Passolig dağılımının konuşulduğu toplantıda, taraftarların konuyla ilgili bilinçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Çavuşoğlu’ndan Lavrov örneği

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor’un şehrin tanıtımında önemli bir rol oynadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Alanyasporumuz bu şehir için önemli bir tanıtım markasıdır. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisine hediye ettiğim Alanyaspor formasıyla futbol oynuyor. Herkesin sempatisini kazanan bu takıma, şehir olarak sahip çıkmalıyız” dedi.

Yücel: “Süper Lig’in değerini kaybetmeden bilelim”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, Süper Lig’in değerinin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Yücel, “Alanyasporumuz son yıllarda göstermiş olduğu müthiş çıkışla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkan takımımız, başarılı bir sezon geçirerek bu ligde kalıcı olduğunu herkese gösterdi. Bizlere bu süreçte düşen en büyük görev, bu ortak değeri yaşamak ve yaşatmak. Şehir olarak Süper Lig’in değerini kaybetmeden önce bilmeliyiz ki değerimizi koruyup yaşatabilelim” dedi.

Harputlu: “Bu birlik beraberlik devam etmeli”

Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya başkanlık eden Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise Alanya için Alanyaspor’un büyük bir değer olduğunu belirterek, “Alanya için Alanyaspor önemli ve büyük bir değer. Bu şehre güzellik katan önemli bir marka. Bugün buradaki birlik ve beraberlik gösteriyor ki bu şehirdeki güzellikler artarak devam edecek. Biz bu birlikteliği sürdürdükçe Alanyaspor da büyüyerek gelişmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Belediye ve Alanyaspor arasında protokol

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nde çalışan personelin kombine kart alımı ile ilgili Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile ortak bir protokole imza attı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda bulunan Kuzey ve Güney Kale Arkası ile Maraton tribünlerini kapsayan protokolle birlikte kombine kart almak isteyen Alanya Belediye personeline yaklaşık yüzde 33 oranında indirim yapılacağı açıklandı. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu Alanya Kaymakamlığı’nın önüne yapılması planlanan “Alanyaspor Store” için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Süper Lig’de 2. sezonunu geçirecek olan Alanyaspor’un lisanslı ürünlerinin satılacağı Alanyaspor Store için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mağazanın önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi.