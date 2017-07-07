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Alanyaspor'da Landel ayrılmak istiyor

Alanyaspor'da Gineli orta saha oyuncusu Michel Landel yeterince şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor.

Alanyasporda Landel ayrılmak istiyor

07 Temmuz 2017 08:02

Gençlerbirliği'nden geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a transfer olan Landel, yeterince forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Landel, önümüzdeki sezon daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Takımın Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Landel'in Süper Lig, TFF 1. Lig ve yurt dışındaki birçok kulüpten teklif aldığı öğrenildi. Gine Milli Takımı'nda da forma giyen Landel bugüne kadar Süper Lig'de 52, TFF 1. Lig'de 46, Türkiye Kupası'nda ise 4 forma giydi. 

Erdal Anak

Etiketler: ALANYASPOR, Landel


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