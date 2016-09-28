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Alanyaspor’dan Adanaspor maçı hakemine tepki

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Adanaspor maçında hakem Suat Arslanboğa'nın hatalı kararlarıyla sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Alanyaspordan Adanaspor maçı hakemine tepki

28 Eylül 2016 16:38

Adanaspor ile hafta sonu oynanan karşılaşmada maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın verdiği yanlış kararlarla mağdur olduklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, "Adanaspor maçı mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maça tutuk başladık ancak ilerleyen dakikalarda oyunda ve skorda dengeyi sağladık. İlk yarıda 4 net gol pozisyonundan da yararlanamadık. Eğer bu golleri atabilseydik karşılaşmayı farklı kazanabilirdik. Maçın 2'nci yarısında beraberliği yakalamamıza rağmen yediğimiz sürpriz bir golle mağlup olduk. Bu karşılaşmadan takım olarak çıkaracağımız birçok ders var" dedi.

Kritik bölgelerde bazı oyuncuların eksikliğini hissettiklerini kaydeden Özçelik, "Maçın hakemi Suat Arslanboğa ise hiç de Süper Lig hakemine yakışmayacak bir yönetim ortaya koydu. Aleyhimize son derece yanlış kararları oldu. Arslanboğa maçın ilk yarısında Adanasporlu stoper Viera'yı 2'nci sarı karttan oyundan atmalıydı. Rakibimiz maçın ilk yarısında 10 kişi kalacaktı. Maçın son bölümlerinde de Sefa'nın ceza sahasında net bir şekilde düşürülmesine penaltı kararı vermeliydi. Hem maçın ilk yarısında uzatmaları fazla oynattı hem de karşılaşmanın son bölümündeki uzatmaları eksik oynattı. Bence bu maçın üstesinden gelemedi ve maçın neticesine olumsuz tesir etti" diye konuştu.

Süper Lig düzeyinde maç alan hakemlerin daha cesur olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Özçelik şöyle dedi:

"Hakem eğer vermesi gereken bir karar varsa verebilmeli. Sonuçta vermediği kararlar yüzünden biz mağdur olduk. Hakemin bu iki yanlış kararı olmasaydı yine de Adana'dan puan veya puanlarla dönebilirdik. Bu konuda hakemlerimizin daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Önümüzde zorlu bir İstanbul Başakşehir maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz. Tüm futbolseverleri maça bekliyoruz." 

Etiketler: adanaspor, Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fah, maçın hakemi Suat Arslanboğa


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