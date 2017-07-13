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Alanyaspor’un rakipleri belli oldu

Alanyaspor’un, Erzurum ve Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Alanyasporun rakipleri belli oldu

13 Temmuz 2017 09:56

İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum’da sürdüren Alanyaspor, burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak. 

Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:

15 Temmuz Cumartesi
Alanyaspor - Altınordu

23 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)

25 Temmuz Salı
Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)

27 Temmuz Perşembe
Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)

30 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan) 


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