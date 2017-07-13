Alanyaspor’un rakipleri belli oldu

İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum’da sürdüren Alanyaspor, burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak.

Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:

15 Temmuz Cumartesi

Alanyaspor - Altınordu

23 Temmuz Pazar

Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)

25 Temmuz Salı

Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)

27 Temmuz Perşembe

Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)

30 Temmuz Pazar

Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan)