Alanyaspor’un rakipleri belli oldu

İlk etap kamp çalışmalarını Erzurum’da sürdüren Alanyaspor, burada tek hazırlık maçı yapacak. Akdeniz ekibi, 20-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da yapacağı 2. etap kampında ise 4 hazırlık maçına çıkacak.
Turuncu yeşilli takımın hazırlık maçı programı şöyle:
15 Temmuz Cumartesi
Alanyaspor - Altınordu
23 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Ahli Jeddah (Suudi Arabistan)
25 Temmuz Salı
Alanyaspor - Asteras Tripolis (Yunanistan)
27 Temmuz Perşembe
Alanyaspor - Eintracht Frankfurt (Almanya)
30 Temmuz Pazar
Alanyaspor - Al Hilal Riyadh (Suudi Arabistan)