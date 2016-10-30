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Alanya’ya 200 bin çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Alanya’ya 200 bin mevsimlik çiçek dikiyor.

Alanyaya 200 bin çiçek

30 Ekim 2016 12:42

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler ekipleri, Alanya’da çiçek dikimi çalışması başlattı. Ekipler, sonbahar ve kış mevsimine uygun olan 200 bin çiçeği Alanya merkez başta olmak üzere, Oba, Mahmutlar, Konaklı ve Türkler’de Büyükşehir’in sorumluluk alanı içinde olan, park, kaldırım ve refüjlere dikiyor.

Dikim çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Mevsimlik çiçek dikiminin yanı sıra ekipler, ağaç, bitki ve yeşil alanların bakım çalışmalarını da yürütüyor. 


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