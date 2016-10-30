Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler ekipleri, Alanya’da çiçek dikimi çalışması başlattı. Ekipler, sonbahar ve kış mevsimine uygun olan 200 bin çiçeği Alanya merkez başta olmak üzere, Oba, Mahmutlar, Konaklı ve Türkler’de Büyükşehir’in sorumluluk alanı içinde olan, park, kaldırım ve refüjlere dikiyor.

Dikim çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Mevsimlik çiçek dikiminin yanı sıra ekipler, ağaç, bitki ve yeşil alanların bakım çalışmalarını da yürütüyor.