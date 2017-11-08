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Alanya'ya kış gelmedi

Antalya’nın Alanya ilçesinde kasım ayına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti. Plajlardaki doluluk, sıcak yaz günlerini aratmadı.

Alanyaya kış gelmedi

08 Kasım 2017 16:38

Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneşlendikten sonra kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Çocuklar ise kumlarda oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Plajlardaki kalabalık, yaz aylarındaki görüntüleri aratmadı.

"Herkesi Alanya’ya bekliyoruz"

İstanbul’dan Alanya’ya yerleşen Ayşe Elmacı, "Gördüğünüz gibi kasım ayında bile muhteşem bir hava var. Kısacası cennette yaşıyoruz. Herkesi Alanya’ya bekliyoruz. İstanbul’la kar yağıyormuş ve soğuk. Ama biz burada gördüğünüz gibi plajlarımıza gelen var. Alanyamız çok güzel herkesi bekliyoruz" dedi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 38 olduğu ilçede güneşli havanın pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi. 

Erdal Anak

 

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