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Alanya’ya şehit ateşi düştü! | Uzman Çavuş Fatih Uysal

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın şehadet haberi Antalya’nın Alanya ilçesindeki ailesine verildi.

Alanyaya şehit ateşi düştü! | Uzman Çavuş Fatih Uysal
Alanya’ya şehit ateşi düştü - Foto Galeri

13 Mart 2018 23:13
Alanya’ya şehit ateşi düştü! - Tıkla İzle

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ile askeri erkan tarafından Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehadet haberi babası Mustafa, annesi Gülsüm Uysal’a verildi. Şehidin Bektaş Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları şehidin ailesinin evine akın etti. Alanya Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. 

Şehit Uysal’ın vatani görevini yaptıktan sonra, memleketine döndüğü ve daha sonra girdiği sınavda uzman çavuşluğu kazandığı belirtildi. Uysal’ın 4 yaşında Ada isminde bir kız çocuğu olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi. 

Şehidin naaşının yarın sabah Diyarbakır’daki askeri törenin ardından Alanya’ya getirileceği belirtildi.


Erdal Anak

 

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