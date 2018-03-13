Alanya’ya şehit ateşi düştü! | Uzman Çavuş Fatih Uysal

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ile askeri erkan tarafından Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehadet haberi babası Mustafa, annesi Gülsüm Uysal’a verildi. Şehidin Bektaş Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları şehidin ailesinin evine akın etti. Alanya Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Uysal’ın vatani görevini yaptıktan sonra, memleketine döndüğü ve daha sonra girdiği sınavda uzman çavuşluğu kazandığı belirtildi. Uysal’ın 4 yaşında Ada isminde bir kız çocuğu olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın sabah Diyarbakır’daki askeri törenin ardından Alanya’ya getirileceği belirtildi.

Erdal Anak