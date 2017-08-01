Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 50 sünnet çocuğunun düzenlenecek şölenin ardından sünnet ettirileceğini belirterek, “Sünnet kayıtlarımız sona erdi. 50 aile çocuklarını sünnet ettirmek için başvurdu. Bütün çocuklarımızın ölçülerini alıp, sünnet kıyafetlerini temin ettik. 4 Ağustos Cuma günü sünnet olacak çocuklarımız için fayton ve at gezisi, müzikli eğlenceden oluşan bir şölen düzenleyeceğiz. Saat: 08.30’dan itibaren çocuklarımızı giyindirip şölene hazırlayacağız. Şehir merkezinde fayton ve atlarla gezdireceğiz. Ayrıca, bu yıl çocuklarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz. Tüm halkımızı da , bu mutlu günlerinde çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya ve bu heyecanı paylaşmaya davet ediyoruz“ dedi.

Ertuğrul Yüksel