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Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek

Alaplı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Bu yıl 18.si gerçekleştirilecek olan sünnet şöleni 4 Ağustos Cuma günü, saat 10.00-10.30 arasında Belediye Binasında sünnet çocuklarına kıyafet giydirilmesi ile başlayacak.

Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek

01 Ağustos 2017 12:49

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 50 sünnet çocuğunun düzenlenecek şölenin ardından sünnet ettirileceğini belirterek, “Sünnet kayıtlarımız sona erdi. 50 aile çocuklarını sünnet ettirmek için başvurdu. Bütün çocuklarımızın ölçülerini alıp, sünnet kıyafetlerini temin ettik. 4 Ağustos Cuma günü sünnet olacak çocuklarımız için fayton ve at gezisi, müzikli eğlenceden oluşan bir şölen düzenleyeceğiz. Saat: 08.30’dan itibaren çocuklarımızı giyindirip şölene hazırlayacağız. Şehir merkezinde fayton ve atlarla gezdireceğiz. Ayrıca, bu yıl çocuklarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz. Tüm halkımızı da , bu mutlu günlerinde çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya ve bu heyecanı paylaşmaya davet ediyoruz“ dedi. 

Ertuğrul Yüksel


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