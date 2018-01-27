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Alaplı dere ağzı temizleniyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fırtına nedeniyle daralan derenin denizle birleştiği noktanın temizlenerek genişletilmesi çalışmalarına başlandı.

Alaplı dere ağzı temizleniyor

27 Ocak 2018 22:01

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dere ağzının kapanmasının sel ve afetlere neden olacağını öne süren Belediye Başkanı Nuri Tekin, iş makineleri ile dere ağzının açılması için kendi imkanları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar Alaplı Çayının Karadeniz'e çıkış noktasını moloz taşlarını taşıdığını söyleyen Tekin, ”Bu dere Gümeli beldesi dağlarından doğarak Mollabey yerleşim yerinden geçerek buraya kadar inen Alaplı şehir merkezi içinden geçen güçlü su akıntısı olan bir dere. İlçemizde yaşanan her fırtınadan ve güçlü dalgalardan sonra Alaplı deresinin ağzı kapanmaktadır. Kapanan bu dere geriye doğru şişmeye başlıyor. Zaman zaman dalgaların derenin ağzını moloz taşlarını taşımasıyla, Alaplı çok ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu kapsamda buraya mendirek yapılması yönünde çalışmaları devam ediyor ama bu çalışma bir hayli gecikti. Biz Alaplılar bir afet ve sel faciası yaşanmadan bu proje çalışmasının bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Burada çok vahim bir durum var. Biz Alaplı Belediyesi olarak kendi iş makinelerimizle derenin ağzını açıyoruz. Fakat bir hafta ya da 15 gün sonra tekrar deniz dalgalanacak ve derenin ağzı tekrar kapanacak. O yüzden her şeyden önemlisi bir an önce mendirek çalışmaları başlanarak, Alaplı’nın sel felaketi tehlikesinden kurtulması gerekmektedir” diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel
 

 

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