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Alaplı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Zonguldak Alaplı ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Alaplıda 10 Kasım Atatürkü anma töreni

10 Kasım 2016 14:47

İlk tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te ise iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtındaki tören sona erdi. Törene, Alaplı Kaymakamı Altuğ Çağlar, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anma programı Alaplı Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Alaplı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programında, konuşmaların ardından Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü dolayısıyla şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. 

Ertuğrul Yüksel


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