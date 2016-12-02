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Alaplı'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alaplıda FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

02 Aralık 2016 12:05

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile Alaplı ve Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, İlçe Nüfus Müdürü H.İ. ve 3 müdürlük personelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyonda şüphelilerin evlerinde ve İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan aramalarda ele geçirilen belge, doküman ve bilgisayarlara el konuldu. 

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK 

Etiketler: alaplı, fetö operasyonu


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