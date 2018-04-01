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Alara tabutuna konulan duvak ile son yolcuğuna uğurlandı

Ankara’ya düzenlediği gezide hocasının otel odasında intihar ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Başak Alara Karademir, son yolcuğuna uğurlandı.

Alara tabutuna konulan duvak ile son yolcuğuna uğurlandı

01 Nisan 2018 14:41
Alara tabutuna konulan duvak ile son yolcuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Cenaze törenine Alara’nın anne ve babasını öldürerek müebbet hapse mahkum edilen anneanne Hayriye Gündüz de katıldı. Duvak ve avukatlık cübbesi ile süslenen Alara'nın tabutu, kadınların omuzunda cenaze aracına taşındı. Özel bir üniversitede Hukuk Fakültesi’nde okuyan 20 yaşındaki Başak Alara Karademir’in okulunun Ankara’ya düzenlediği gezide hocası Atilla Gündüz’ün otel odasında intihar ettiği iddiasına dair soruşturma sürerken, Karademir’in geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden Başak Alara Karademir için Halkalı Çetinsaya Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 2006 yılında Alara’nın anne ve babasını öldürerek müebbet hapse mahkum edilen anneanne Hayriye Gündüz, dedesi Recep Gündüz, erkek kardeşi Aral Karademir, akrabaları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anneanne Hayriye Gündüz ve dede Recep Gündüz uzun süre tabutun başından ayrılmayarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Alara’nın cenazesi kadınların omuzunda cenaze arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Bağcılar Küçükhalkalı Mezarlığı'na götürüldü.

“İntihar ettiğini aklımızdan bile geçiremiyoruz”

Alara’nın okul arkadaşı Özgür Genç, “Alara’nın okul arkadaşıyım. Biz, kamuoyunun bu olaya sahip çıkması gerekiyordu. Bu olayın biran önce aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Biz arkadaşları olarak, çevresi olarak intihar ettiğini aklımızdan bile geçiremiyoruz. Geçirmek istemiyoruz. İnsanların da biran önce bu olaya el atıp bunu araştırması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.  

Emrah Kuş

 

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