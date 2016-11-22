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Alarma bile aldırmadılar: 45 saniyede dükkanı boşalttılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir markete giren maskeli hırsızlar, 45 saniyede dükkanı soyup soğana çevirdi. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansırken, levyeli hırsızların çalan alarma aldırış bile etmedikleri görüldü.

Alarma bile aldırmadılar: 45 saniyede dükkanı boşalttılar

22 Kasım 2016 19:48
Alarma bile aldırmadılar: 45 saniyede dükkanı boşalttılar - Tıkla İzle

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde İsmail Çobanoğlu’na ait markette meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında plakası henüz belirlenemeyen bir araçla marketin yanına gelen yüzleri maskeli 4 hırsız, önce marketin etrafında keşif yaptı. Etrafta kimsenin olmadığına kanaat getiren hırsızlar, ellerindeki levyelerle marketin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren hırsızlardan ikisi işyerinin alarm sesine rağmen işine devam ederek, raflarda bulduklarını poşete doldurmayı sürdürdü.

45 SANİYEDE SOYDULAR

Maskeli hırsızlar, tütün mamullerinin satıldığı bölüme yönelerek, ellerindeki poşetlere raftaki bütün sigaraları doldurdu. Kasaya da yönelen hırsızlar, masanın altındaki kilitli olan çekmeceyi de yerinden söküp aldı. 45 saniyede marketi soyan hırsızlar, geldikleri araçla kaçtı.

Alarm sesine uyanıp markete gelen İsmail Çobanoğlu, hemen emniyeti aradı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızları arıyor. Market sahibi İsmail Çobanoğlu, “Alarmla birlikte uyanarak işyerine geldim, ama kimse yoktu. İşlerini bitirip gitmişler. Polisi aradık, kamera kayıtlarını incelediler. Hırsızların 4 kişi oldukları ortaya çıktı. Alarmın ötmesi neticesinde çok fazla duramamışlar içerde. 45 saniyede alabildikleri kadar sigara almışlar. İçinde 500 liraya yakın paranın bulunduğu çekmeceyi de söküp götürmüşler. Kapıya da zarar vermişler. 2 bin 500 lira civarında zararım var. Allah kimsenin başına vermesin. Emniyetin görevini yaparak bu hırsızları adalete teslim edeceklerine inanıyoruz” dedi.

Etiketler: alarm


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