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Alarmı duyan hırsızlar nasıl kaçacaklarını şaşırdı

Düzce kent merkezinde bir iş yerine giren hırsızlar alarmın çalması ile nasıl kaçacaklarını şaşırdı. Hırsızların kaçması güvenlik kameralarını yansıdı.

Alarmı duyan hırsızlar nasıl kaçacaklarını şaşırdı

06 Ocak 2018 14:28
Alarmı duyan hırsızlar nasıl kaçacaklarını şaşırdı - Tıkla İzle

Olay gece saatlerinde Düzce’nin Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kafalarında bere ve şapka bulunan 5 kişi sokak üzerinde işyerlerinin kapılarını kontrol ederek ilerledi. Aralarından birinin gözüne kestirdiği bir kafeteryanın kapısını zorlayarak açan iki şahıs işyerine girdi. Şahıslar, kafeteryanın kasa bölümüne yaklaşmaya çalıştıkları sırada alarmının çalması ile işyerinin kapısını da açık bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.  

Ali Yıldız-Ali Osman Çatana

 

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