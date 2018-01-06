Alarmı duyan hırsızlar nasıl kaçacaklarını şaşırdı

Olay gece saatlerinde Düzce’nin Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kafalarında bere ve şapka bulunan 5 kişi sokak üzerinde işyerlerinin kapılarını kontrol ederek ilerledi. Aralarından birinin gözüne kestirdiği bir kafeteryanın kapısını zorlayarak açan iki şahıs işyerine girdi. Şahıslar, kafeteryanın kasa bölümüne yaklaşmaya çalıştıkları sırada alarmının çalması ile işyerinin kapısını da açık bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.

Ali Yıldız-Ali Osman Çatana